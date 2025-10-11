Alberto Costa Juve impatto clamoroso dell’ex bianconero con la maglia del Porto Statistiche e numeri da urlo fin qui per l’esterno

Alberto Costa Juve, l’ex bianconero sta vivendo un avvio di stagione da incorniciare al Porto con cinque assist in sei partite. Joao Mario invece.. Le operazioni di  calciomercato  non sempre garantiscono successo immediato a tutti i protagonisti coinvolti, e il trasferimento che ha portato  João Mário  alla  Juventus  ha lasciato  Alberto Costa  al  Porto, dove quest’ultimo sta letteralmente brillando. Il rendimento dell’ex giocatore bianconero in  Portogallo  è a dir poco  incredibile  in questo inizio di stagione. In sole sei partite di campionato,  Costa  ha già messo a segno  cinque assist, dimostrando di aver trovato una forma e un ruolo ideale nel suo club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

