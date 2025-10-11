Alberto Costa Juve impatto clamoroso dell’ex bianconero con la maglia del Porto Statistiche e numeri da urlo fin qui per l’esterno

Alberto Costa Juve, l’ex bianconero sta vivendo un avvio di stagione da incorniciare al Porto con cinque assist in sei partite. Joao Mario invece.. Le operazioni di calciomercato non sempre garantiscono successo immediato a tutti i protagonisti coinvolti, e il trasferimento che ha portato João Mário alla Juventus ha lasciato Alberto Costa al Porto, dove quest’ultimo sta letteralmente brillando. Il rendimento dell’ex giocatore bianconero in Portogallo è a dir poco incredibile in questo inizio di stagione. In sole sei partite di campionato, Costa ha già messo a segno cinque assist, dimostrando di aver trovato una forma e un ruolo ideale nel suo club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

