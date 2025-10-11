Albanese | La restituzione della Palude La Vela al territorio jonico è un segnale di fiducia da cogliere senza incertezze
Tarantini Time Quotidiano Interviene con entusiasmo Egidio Albanese, candidato alle prossime regionali per la lista “Decaro Presidente”, immaginando una Regione Puglia ancora più attenta e protagonista nella valorizzazione e nella estensione delle Aree protette regionali. “L’evento della nuova inaugurazione della Palude La Vela di Taranto è l’occasione – continua Albanese – per caricare di impegno una candidatura a disposizione della collettività per portare la Regione Puglia a strutturare nel suo bilancio ogni strumento economico possibile per dare protagonismo alla “green economy” con progetti di valorizzazione, vigilanza, e salvaguardia delle Aree naturali che riusciremo a sostenere. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: albanese - restituzione
Tommaso Cerno attacca Francesca Albanese: “La pace a Gaza non l’ha fatta la sinistra, ma Trump e gli Stati arabi”, dice in un video su X - facebook.com Vai su Facebook
Escursioni tra fenicotteri e aironi: la Palude la Vela riapre le porte - Tornerà fruibile la Palude la Vela, riserva naturale orientata, inserita nel parco regionale di Mar Piccolo. Scrive quotidianodipuglia.it
Taranto, raggiunta intesa tra Comune e Wwf per la nuova gestione della palude «La Vela» - Dopo anni di chiusure e vandalismi il via libera della giunta Bitetti alla collaborazione con il Wwf per la gestione della Palude La Vela Via libera della giunta Bitetti alla collaborazione con il Wwf ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it