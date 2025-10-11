Tarantini Time Quotidiano Interviene con entusiasmo Egidio Albanese, candidato alle prossime regionali per la lista “Decaro Presidente”, immaginando una Regione Puglia ancora più attenta e protagonista nella valorizzazione e nella estensione delle Aree protette regionali. “L’evento della nuova inaugurazione della Palude La Vela di Taranto è l’occasione – continua Albanese – per caricare di impegno una candidatura a disposizione della collettività per portare la Regione Puglia a strutturare nel suo bilancio ogni strumento economico possibile per dare protagonismo alla “green economy” con progetti di valorizzazione, vigilanza, e salvaguardia delle Aree naturali che riusciremo a sostenere. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Albanese: “La restituzione della Palude La Vela al territorio jonico è un segnale di fiducia da cogliere senza incertezze”