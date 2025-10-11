Albanese e la sinistra | flirt già finito
Le battute (l’ultima contro i napoletani) e gli scivoloni della relatrice Onu adesso inquietano i progressisti. Salvini duro: «Prenda una barca e non rompa i c.». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: albanese - sinistra
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Gasparri attacca Francesca Albanese: “Relatrice Onu schierata con Hamas, a Bari un premio alla sinistra degli orrori”
Il Pd osanna Albanese, bufera a Bari. "Sinistra sempre dalla parte sbagliata"
Meloni, attacco alla sinistra: “Più estremisti di Hamas, Albanese non ha meriti” - X Vai su X
Il Nobel a Machado spacca Avs: i Verdi esultano. De Cristofaro (Sinistra italiana): “Sbagliato. Meglio Albanese” ? L’articolo di Luca Roberto Una grande gioia per la notizia del conferimento del Premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado. Una scelta - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Albanese corre da Greta. Sinistra scatenata contro Israele - In crisi di consensi interni e a corto di argomenti come dimostra la polemica per il viaggio di Giorgia Meloni a New York con la figlia, alla sinistra italiana non resta che aggrapparsi al nuovo ... Secondo ilgiornale.it
Francesca Albanese osannata dal Pd: bufera per le chiavi della città a Bari - Il Pd incensa Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla Palestina, finita al centro delle polemiche per quanto rivelato da Il Tempo, ossia la presenza a un evento organizzato ... Si legge su iltempo.it