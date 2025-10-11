Albanese e la sinistra | flirt già finito

Laverita.info | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le battute (l’ultima contro i napoletani) e gli scivoloni della relatrice Onu adesso inquietano i progressisti. Salvini duro: «Prenda una barca e non rompa i c.». 🔗 Leggi su Laverita.info

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Gasparri attacca Francesca Albanese: “Relatrice Onu schierata con Hamas, a Bari un premio alla sinistra degli orrori”

Il Pd osanna Albanese, bufera a Bari. "Sinistra sempre dalla parte sbagliata"

