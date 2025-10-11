"Alabarda spaziale!": il grido del leggendario eroe dell’animazione giapponese è tornato a risuonare in tv. La vecchia serie Ufo Robot Goldrake, che festeggia il cinquantenario, viene riproposta su Rai2 la domenica pomeriggio e l’esordio delle puntate originali 1 e 2 ha avuto successo da essere riconfermato in palinsesto ogni domenica pomeriggio su Raidue alle 18.55. E’ stato il primo manga. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Alabarda spaziale, Goldrake su Rai2 hit da boomers: la storica serie fa 50 anni e ritrova il suo posto nel pomeriggio