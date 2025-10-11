Al Villaggio Dalmazia il Comune e la Provincia di Novara dedicano la panchina del ricordo a Norma Cossetto
È stata inaugurata domenica 5 ottobre, alle 10.30, nella piazzetta Martiri delle Foibe del Villaggio Dalmazia a Novara, la “panchina del ricordo” dedicata a Norma Cossetto, giovane studentessa istriana divenuta simbolo delle sofferenze del popolo italiano dell’Istria e della Dalmazia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: villaggio - dalmazia
Al Villaggio Dalmazia inaugurata la "panchina del ricordo" dedicata a Norma Cossetto - facebook.com Vai su Facebook
Allarme tubercolosi al Villaggio San Francesco a Pavia, salta il sopralluogo del Comune - Dopo i casi di scabbia (ne sarebbero stati accertati una quindicina), ieri si è parlato di un presunto caso di Tbc in una ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it
Villaggio dei container a Tolentino: ora il Comune torna a battere cassa - TOLENTINO Il Comune sta preparando le notifiche da inviare agli occupanti dei container per il pagamento del canone (da marzo a giugno), per aver continuato dallo scorso primo gennaio a vivere nel ... Da corriereadriatico.it