Al via la campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale
È iniziata il 1° ottobre, anche in provincia di Catania, la nuova campagna di immunizzazione 2025-26 contro il virus respiratorio sinciziale (Vrs). L’obiettivo è proteggere i nuovi nati e i bambini fragili fino a 24 mesi di età, principalmente dalla bronchiolite. L’offerta dell’immunizzazione è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: campagna - immunizzazione
Bronchiolite nei neonati, parte la campagna di immunizzazione contro il virus sinciziale
Avviata la campagna regionale di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale
Virus sinciziale in Toscana: dal 1° ottobre la campagna di immunizzazione dai pediatri
E’ attiva la Campagna di immunizzazione della ASL Roma 3 contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) per la prevenzione delle bronchioliti, rivolta esclusivamente ai nati dal 1° aprile 2025 al 30 settembre 2025. Rivolgiti al Tuo Pediatra di Libera Scelta ( PL - facebook.com Vai su Facebook
Al via nelle Marche la campagna di immunizzazione per la protezione dei bambini dal Virus Respiratorio Sinciziale - X Vai su X
Asp Catania, campagna immunizzazione contro virus sinciziale - È iniziata anche in provincia di Catania la nuova campagna di immunizzazione 2025- Riporta ansa.it
Al via la campagna di immunizzazione per la protezione dei bambini dal Virus Respiratorio Sinciziale - È partita con l’arrivo di ottobre la seconda campagna di prevenzione con l’offerta di anticorpi monoclonali per l’immunizzazione contro il Virus ... Riporta picenonews24.it