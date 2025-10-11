Al via la campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale

È iniziata il 1° ottobre, anche in provincia di Catania, la nuova campagna di immunizzazione 2025-26 contro il virus respiratorio sinciziale (Vrs). L’obiettivo è proteggere i nuovi nati e i bambini fragili fino a 24 mesi di età, principalmente dalla bronchiolite. L’offerta dell’immunizzazione è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

