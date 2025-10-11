Al via il Patto educativo di comunità tra scuole Comuni e realtà del Terzo settore di Civitella e Galeata
Civitella di Romagna ha ospitato il primo incontro operativo dei 23 firmatari del Patto educativo di comunità, riunitisi per avviare i lavori del tavolo di confronto che darà concreta attuazione agli impegni condivisi. All’appuntamento hanno partecipato anche il sindaco di Civitella di Romagna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
patto - educativo
