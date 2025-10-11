Al via il festival che celebra l’oceano

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venti tappe, una selezione dei migliori film internazionali dedicati al mondo del mare (e del surf): il 14 ottobre inizia l’Ocean film festival. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

al via il festival che celebra l8217oceano

© Gazzetta.it - Al via il festival che celebra l’oceano

In questa notizia si parla di: festival - celebra

Festival del Belcanto, Turi celebra la grande lirica con "Cavalleria Rusticana"

Ariano Irpino celebra la tradizione con il “Festival dei Tranesi 2025”

Un festival al femminile: Livorno celebra 40 anni di Effetto Venezia

via festival celebra l8217oceanoAl via il festival che celebra l’oceano - Torna l'Ocean film festival 2025, nona edizione della rassegna dedicata ai film a tema mare e surf. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Via Festival Celebra L8217oceano