Al via i lavori per una nuova linea elettrica tra via Marconi e via Baldelli poi il nuovo asfalto Le modifiche alla viabilità

FALCONARA - Partiranno mercoledì prossimo, 15 ottobre, i lavori per la posa di una nuova linea elettrica interrata nelle vie BaldelliMarconi, che sarà realizzata con la tecnologia ‘no dig’, un sistema che utilizza una ‘talpa meccanica’ per eseguire gli scavi sotterranei, limitando l’impatto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

