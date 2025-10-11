Al vertice della tensione | la spiegazione del finale del film

Al vertice della tensione (titolo originale The Sum of All Fears ), uscito nel 2002 e diretto da Phil Alden Robinson, è l’adattamento del romanzo Paura senza limite di Tom Clancy. Il film rappresenta una sorta di reboot rispetto ai precedenti adattamenti della saga di Jack Ryan, personaggio iconico interpretato in passato da Alec Baldwin ne Caccia a Ottobre Rosso (1990) e da Harrison Ford in Giochi di potere (1992) e Sotto il segno del pericolo (1994). In questa nuova versione, il ruolo dell’analista della CIA viene affidato a un giovane Ben Affleck, segnando un ritorno alle origini del personaggio, qui raffigurato all’inizio della sua carriera, ancora inesperto ma già dotato di un brillante intuito strategico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it