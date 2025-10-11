Al New York Film Festival qualcuno è riuscito a far sfigurare le più grandi star del cinema

Un paio di venerdì fa, durante la serata d’apertura della 63ª edizione del New York Film Festival, le stelle del cinema sono scese in campo in gran numero. C’era Julia Roberts, la superstar delle superstar, che rendeva omaggio ai suoi iconici completi maschili di un tempo con un abito grigio firmato Vivienne Westwood e una cravatta abbinata, decorata con vistose spille dorate. Accanto a lei, il regista Luca Guadagnino — autore di After the Hunt, film d’apertura del festival — indossava una giacca grigia Dior dal taglio impeccabile, abbinata a pantaloni neri perfettamente sartoriali. Andrew Garfield è arrivato in un elegante completo Valentino su misura, mentre Ayo Edebiri ha catturato tutti gli sguardi in un sinuoso abito Chanel. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

