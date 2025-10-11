Al New York Film Festival qualcuno è riuscito a far sfigurare le più grandi star del cinema
Un paio di venerdì fa, durante la serata d’apertura della 63ª edizione del New York Film Festival, le stelle del cinema sono scese in campo in gran numero. C’era Julia Roberts, la superstar delle superstar, che rendeva omaggio ai suoi iconici completi maschili di un tempo con un abito grigio firmato Vivienne Westwood e una cravatta abbinata, decorata con vistose spille dorate. Accanto a lei, il regista Luca Guadagnino — autore di After the Hunt, film d’apertura del festival — indossava una giacca grigia Dior dal taglio impeccabile, abbinata a pantaloni neri perfettamente sartoriali. Andrew Garfield è arrivato in un elegante completo Valentino su misura, mentre Ayo Edebiri ha catturato tutti gli sguardi in un sinuoso abito Chanel. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
I 100 migliori film del XXI secolo secondo il New York Times
Il New York Times ha stilato la classifica dei migliori film del 21° secolo: non c’è nemmeno un titolo italiano
After the Hunt di Luca Guadagnino con Julia Roberts aprirà il New York Film Festival
Dean Martin e Jerry Lewis traghettarono gli americani, , con i loro spettacoli e film, dal dopoguerra alla ricostruzione, dal dramma allo stile di vita che avrebbe conquistato il mondo. Al Paramount theatre di Nuova York, sette i loro spettacoli giornalieri. A vederli, - facebook.com Vai su Facebook
New release: York Indie film Sunday at Il Posto Accanto #indiefilm #film #movies #cinema #newrelease #Apple #streamingnow #NewYork Thanks @Britflicks - X Vai su X
Timothée Chalamet infiamma il New York Film Festival con Marty Supreme - Il ritorno folgorante dei fratelli Safdie accende la corsa agli Oscar, anche per l’attore che lo scorso anno non riuscì a vincere l'ambita statuetta. Secondo rtl.it
“Marty Supreme”, Chalamet ipoteca l’Oscar: trionfo per l’attore all’anteprima a sorpresa del film - Noi, presenti alla proiezione a sorpresa di Marty Supreme al New York Film Festival, abbiamo la risposta in tasca ... Lo riporta msn.com