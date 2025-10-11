Akanji Inter con la Svizzera non convince Vittoria per la squadra ma prestazione altalenante la sua

Inter News 24 Akanji Inter, il centrale nerazzurro non brilla con la Svizzera nonostante la vittoria per 2-0 della sua nazionale contro la Svezia nelle qualificazioni. La Svizzera ha ottenuto una vittoria fondamentale contro la Svezia per 2-0, avvicinandosi sempre di più alla qualificazione ai Mondiali del 2026 che stasera vedranno impegnata anche l’Italia contro l’Estonia. Tuttavia, tra le note positive della serata, una performance ha stonato: quella di Manuel Akanji, difensore centrale dell’ Inter. Il giocatore, di solito una colonna della difesa svizzera, non ha reso secondo i suoi abituali standard e ha commesso alcune disattenzioni che non sono passate inosservate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji Inter, con la Svizzera non convince. Vittoria per la squadra, ma prestazione altalenante la sua

