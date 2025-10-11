Akanji Inter con la Svizzera non convince Vittoria per la squadra ma prestazione altalenante la sua

Internews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Akanji Inter, il centrale nerazzurro non brilla con la Svizzera nonostante la vittoria per 2-0 della sua nazionale contro la Svezia nelle qualificazioni. La Svizzera ha ottenuto una vittoria fondamentale contro la Svezia per 2-0, avvicinandosi sempre di più alla qualificazione ai Mondiali del 2026 che stasera vedranno impegnata anche l’Italia contro l’Estonia. Tuttavia, tra le note positive della serata, una performance ha stonato: quella di Manuel Akanji, difensore centrale dell’ Inter. Il giocatore, di solito una colonna della difesa svizzera, non ha reso secondo i suoi abituali standard e ha commesso alcune disattenzioni che non sono passate inosservate. 🔗 Leggi su Internews24.com

akanji inter con la svizzera non convince vittoria per la squadra ma prestazione altalenante la sua

© Internews24.com - Akanji Inter, con la Svizzera non convince. Vittoria per la squadra, ma prestazione altalenante la sua

In questa notizia si parla di: akanji - inter

Akanji Inter, tentativo last minute per il difensore: trattativa nel vivo, può arrivare solo in un caso

Pavard Inter, è lui la chiave per sbloccare Akanji: serve questo sforzo dal Marsiglia, la situazione

Akanji Inter, lo svizzero può essere un nome anche per il futuro: la strategia

akanji inter svizzera convinceInterNazionali - La Svizzera viince, Akanji non convince: "Insolitamente poco concentrato" - 0 e mette più di un piede nella fase finale dei Mondiali nordamericani del 2026. Scrive msn.com

akanji inter svizzera convinceAkanji, l’Inter ha preso una decisione: “Ausilio ha chiamato l’agente e gli ha detto che…” - Così Tuttosport il suo focus sul centrale svizzero, che ci ha messo poco più di un mese per convincere tutto l'ambiente nerazzurro ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Akanji Inter Svizzera Convince