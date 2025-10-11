Akanji esulta dopo il successo in Svezia Svizzera | Orgoglioso della squadra adesso dobbiamo… – FOTO

Inter News 24 Akanji esulta dopo il successo in Svezia Svizzera: «Orgoglioso della squadra, adesso dobbiamo.». Il messaggio del difensore dell’Inter. Continua il momento d’oro di Manuel Akanji. Il difensore centrale, arrivato in estate all’Inter dal Manchester City, si conferma un leader non solo per il club meneghino ma anche per la sua nazionale. Dopo la fondamentale vittoria per 2-0 ottenuta in trasferta contro la Svezia, il pilastro della retroguardia elvetica ha affidato a Instagram la sua soddisfazione. Akanji si è detto orgoglioso della prestazione della squadra e del percorso di crescita che sta mostrando partita dopo partita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji esulta dopo il successo in Svezia Svizzera: «Orgoglioso della squadra, adesso dobbiamo…» – FOTO

In questa notizia si parla di: akanji - esulta

