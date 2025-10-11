Aiutateci Leo scomparso da giorni ricerche in tutta Italia Appello disperato

La comunità italiana è in forte apprensione per la scomparsa di Leo Artin Boschin, un giovane di appena 21 anni di cui non si hanno più notizie dalla notte del 9 ottobre. La sua sparizione è avvenuta a Roma, dove Leo era uscito dalla sua casa nel quartiere di Trastevere intorno alle due del mattino. Da quel momento, il suo telefono cellulare risulta essere costantemente spento, un dettaglio che alimenta la già grande preoccupazione della sua famiglia e delle associazioni che si sono mobilitate per le ricerche. Le indagini e gli appelli si sono rapidamente estesi ben oltre i confini della Capitale, coprendo l’intero territorio nazionale, poiché il ragazzo aveva in programma di recarsi a Padova per incontrare degli amici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

