Aiutateci Leo scomparso da giorni ricerche in tutta Italia Appello disperato
La comunità italiana è in forte apprensione per la scomparsa di Leo Artin Boschin, un giovane di appena 21 anni di cui non si hanno più notizie dalla notte del 9 ottobre. La sua sparizione è avvenuta a Roma, dove Leo era uscito dalla sua casa nel quartiere di Trastevere intorno alle due del mattino. Da quel momento, il suo telefono cellulare risulta essere costantemente spento, un dettaglio che alimenta la già grande preoccupazione della sua famiglia e delle associazioni che si sono mobilitate per le ricerche. Le indagini e gli appelli si sono rapidamente estesi ben oltre i confini della Capitale, coprendo l’intero territorio nazionale, poiché il ragazzo aveva in programma di recarsi a Padova per incontrare degli amici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: aiutateci - scomparso
Giacomo Fabris scomparso da giorni a 21 anni da Ardea: “Aiutateci a trovarlo, ha bisogno dei suoi farmaci”
“Mirko è scomparso, aiutateci a ritrovarlo”
Studente iraniano dell'università di Pavia scomparso da tre giorni. Appello della famiglia: “Aiutateci a trovarlo”
“Aiutateci a ritrovare Hermandeep”: Appello dall’India dei genitori dell’allevatore scomparso il 22 luglio da #Pontinia (#Latina). Quel giorno non si è presentato al lavoro e nella sua stanza sono stati trovato solo i documenti, il portafoglio, il telefono e la biciclett - facebook.com Vai su Facebook
Bambino scomparso: “Aiutateci a ritrovare Edoardo”: Appello dei genitori dello studente tredicenne di #Lipomo (#Como) che non è tornato a casa dopo la scuola. Non ha con sé il telefono. Potrebbe essersi allontanato con un coetaneo. #chilhavisto [FOTO]? h - X Vai su X
Leo Artin Boschin scomparso a Roma, l'appello per ritrovarlo - Capelli castani e occhi verdi, secondo quanto appreso ha con sé il cellulare che finora è risultato spento. Riporta romatoday.it
Leo Artin Boschin il 20enne scomparso da Roma, il Comitato: "Avvistato ad Arezzo" - Le ricerche di Leo Artin Boschin, il ventenne scomparso da Roma, proseguono con avvistamenti ad Arezzo e possibili spostamenti verso Padova. Secondo tag24.it