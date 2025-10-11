Agrigento e Sciacca aprono gli archivi la Domenica di carta racconta le Storie di famiglia
Domenica 12 ottobre torna la "Domenica di carta", la manifestazione nazionale promossa dal ministero della Cultura per valorizzare archivi e biblioteche statali. L'Archivio di Stato di Agrigento e la sezione distaccata di Sciacca parteciperanno con un nuovo percorso tematico dal titolo "Storie di.
Domenica di Carta – Storie di Famiglia Un doppio appuntamento ad Agrigento e Sciacca per riscoprire la memoria collettiva attraverso i documenti, le lettere e le testimonianze degli archivi. La Domenica di Carta 2025, promossa dal Ministero della Cultura,
