Agli arresti domiciliari continuava a spacciare cocaina | 33enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 33 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, nel corso della quotidiana attività antidroga intensificata soprattutto in quelle zone del capoluogo dove è maggiore l’attività di spaccio, ha notato in uno stabile di Viale della Liberazione al quartiere Paolo Sesto, un sospetto movimento di tossicodipendenti. Secondo quando ricostruito, nel condominio era residente un pregiudicato tarantino di 33 anni attualmente agli arresti domiciliari per reati in materia di droga che, nonostante lo stato detentivo, avrebbe ripreso una fiorente attività di spaccio di cocaina. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Agli arresti domiciliari continuava a spacciare cocaina: 33enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato

