Aggressione agli operatori del 118 di Ascea Marina | il Nursind Salerno chiede interventi urgenti

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario: nella giornata odierna, gli operatori del 118 della postazione di Ascea Marina sono stati vittime di una vile aggressione da parte di un individuo che, secondo quanto riferito, li avrebbe accusati di aver impiegato troppo tempo a raggiungere il luogo di un soccorso. L'episodio, che ha coinvolto anche una donna dell'equipaggio, ha destato profonda indignazione tra gli operatori e tra i rappresentanti sindacali del Nursind Salerno, che denunciano una situazione divenuta ormai intollerabile. "Non è più accettabile che chi presta soccorso venga aggredito mentre svolge il proprio dovere – dichiara Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno -.

