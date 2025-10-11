Aggressione a Sondrio la condanna da centro antiviolenza e avvocati | Fatto che ferisce la comunità

Sondriotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua a suscitare profonda indignazione la brutale aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Sondrio, che ha visto come vittima una donna. Dopo la condanna unanime da parte delle istituzioni e della cittadinanza, arrivano anche le prese di posizione del centro antiviolenza Il Coraggio di Frida. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aggressione - sondrio

Sondrio: brutale aggressione ai danni di una donna

Donna di 44 anni stuprata e picchiata in strada a Sondrio: cosa sappiamo dell’aggressione

Aggressione a Sondrio, Salvini: "Castrazione chimica ed espulsione"

Violenza inaudita a Sondrio: Crosio condanna e rivuole la chiusura del CAS di Colorina - Pubblichiamo nota del vice segretario federale di Patto per il Nord jonny Crosio, relativa alla brutale aggressione di ... Come scrive valtellinanews.it

aggressione sondrio condanna centroSondrio: 44enne aggredita e stuprata in strada/ Fermato un 24enne maliano: le ha staccato l’orecchio a morsi - Sondrio, 44enne aggredita e stuprata in strada: arrestato un 24enne del Mali che le ha strappato un orecchio a morsi prima di derubarla ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Sondrio Condanna Centro