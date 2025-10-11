Aggredito ora non esce di casa Torna col naso rotto da Saione La mamma lo medica e si sfoga

di Luca Amodio AREZZO Si conferma la zona più pericolosa della città: Saione. Un altro episodio, altra violenza. Violenza gratuita. Due fidanzatini che passeggiano mano nella mano per andare a casa di amici, un giovedì sera. E lui che torna a casa con il naso fracassato perché ha ricevuto una testata in faccia. Questo l’epilogo della serata che a dirla tutta non è nemmeno iniziata. Scene di ordinaria follia, perché il copione - lì, a Saione - è sempre questo. Episodi di vandalismo e microcriminalità, risse. I fatti. Giovedì sera, il fine settimana si avvicina. Si esce. Si va a casa di amici, una serata in casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Aggredito ora non esce di casa". Torna col naso rotto da Saione. La mamma lo medica e si sfoga

In questa notizia si parla di: aggredito - esce

