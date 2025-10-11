Aggredisce un collega | Ha urlato &#8216;sono fascista quanto mi pare' e rotto gli occhiali Ho paura di andare al lavoro

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Mi ha dato uno spintone, ho lanciato un pugno per difendermi. Ma lui mi ha preso per il collo e mi ha spaccato gli occhiali. Non sono ancora tornato al lavoro, ho paura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

