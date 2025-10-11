Evaso e ancora latitante ha un nuovo processo al tribunale di Ancona il 41enne di origine siciliana di cui si sono perse le tracce dal 15 settembre scorso. L’uomo aveva rotto il braccialetto elettronico fuggendo dagli arresti domiciliari in cui si trovava, in provincia di Siena, per stalking, maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna, commessi a Osimo. Reati per i quali si è aperto un processo martedì scorso. Ieri è finito davanti alla giudice Martina Marinangeli per un altro procedimento a suo carico, il reato è di violenza privata contro l’avvocata della sua ex compagna e relativo a un episodio avvenuto a Osimo il 14 aprile del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce l’avvocato della ex: ancora guai