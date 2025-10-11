Aggredisce i militi della Croce Verde | fuga dalla polizia tra bestemmie e minacce di morte

Venerdì sera, 10 ottobre, la polizia ha arrestato un genovese di 52 anni perché accusato di lesioni personali a personale sanitario. L'uomo è stato anche denunciato per minaccia grave, interruzione di pubblico servizio, violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Militi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it