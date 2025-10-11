Agenti a Latina sentono strani rumori in una cantina scatta il controllo | trovata cocaina 44enne arrestato

Notizie.virgilio.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Latina per detenzione ai fini di spaccio: sorpreso in cantina con 70 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

agenti a latina sentono strani rumori in una cantina scatta il controllo trovata cocaina 44enne arrestato

© Notizie.virgilio.it - Agenti a Latina sentono strani rumori in una cantina, scatta il controllo: trovata cocaina, 44enne arrestato

In questa notizia si parla di: agenti - latina

agenti latina sentono straniAgenti a Latina sentono strani rumori in una cantina, scatta il controllo: trovata cocaina, 44enne arrestato - Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Latina per detenzione ai fini di spaccio: sorpreso in cantina con 70 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Agenti Latina Sentono Strani