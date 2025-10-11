Agenti a Latina sentono strani rumori in una cantina scatta il controllo | trovata cocaina 44enne arrestato
Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Latina per detenzione ai fini di spaccio: sorpreso in cantina con 70 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
