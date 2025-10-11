Agbonifo Bovo Spinaccè e Inter chi sono i giovani lanciati da Chivu in Libia

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bengasi, nell'amichevole contro l'Atletico Madrid, il tecnico nerazzurro ha "sfruttato" le tante assenze causa sosta nazionali regalando minuti in prima squadra a 8 giovanissimi . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

agbonifo bovo spinacc232 e inter chi sono i giovani lanciati da chivu in libia

© Gazzetta.it - Agbonifo, Bovo, Spinaccè e... Inter, chi sono i giovani lanciati da Chivu in Libia

In questa notizia si parla di: agbonifo - bovo

agbonifo bovo spinacc232 interAtletico Madrid-Inter, Up&Down - Bovo con entusiasmo, Agbonifo più di Bonny. Acerbi professionale - Nella cornice del Benghazi International Stadium, fresco di restyling, Atletico Madrid e Inter danno vita a un antipasto di quello che sarà il piatto forte il 26 novembre al ... Segnala msn.com

LIVE COPPA ITALIA SERIE C - Lumezzane-Inter U23 1-2, 79': doppio cambio per Vecchi, dentro David e Bovo - Attacca l'Inter, anche grazie alla freschezza dei giocatori subentrati dalla panchina. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Agbonifo Bovo Spinacc232 Inter