Afragola Daspo urbano per un parcheggiatore abusivo e sanzioni per 50mila euro

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha intensificato le attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a sanzionare i comportamenti per il mancato rispetto delle norme contemplate dal CODICE DELLA STRADA. Agenti motomontati ed automontati con veicoli allestiti e civetta hanno fermato numerosi veicoli, nel corso delle attività di pattugliamento e relativo controllo documentale effettuato su tutto il territorio è stato emesso un DASPO URBANO a carico di un parcheggiatore abusivo, sono state ritirate n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Afragola, Daspo urbano per un parcheggiatore abusivo e sanzioni per 50mila euro

In questa notizia si parla di: afragola - daspo

AFRAGOLA. IL COMANDANTE PIRICELLI EMETTE DASPO URBANO NEI CONFRONTI DI UN PARCHEGGIATORE ABUSIVO Durante un normale controllo del territorio effettuato dal Dirigente Comandante della Polizia Locale di Afragola Comandante Colon - facebook.com Vai su Facebook

Afragola, maxi controlli della Polizia locale: 50mila euro di multe e un daspo urbano - Pattuglie motomontate e auto “civetta” hanno passato al setaccio le strade di Afragola, fermando decine di veicoli e colpendo le ... pupia.tv scrive

Afragola, DASPO urbano a un parcheggiatore abusivo - Ogni lunedì mattina nel parcheggio antistante lo stadio Moccia si tiene il mercato settimanale che vede una forte affluenza di cittadini. Come scrive napolivillage.com