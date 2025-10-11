Affari Tuoi non va in onda stasera 11 ottobre | la Rai cambia tutto

Affari Tuoi non va in onda sabato 11 ottobre: Rai 1 cambia la programmazione per trasmettere la partita della Nazionale. Proprio così, i fan de “i pacchi” dovranno attendere la giornata di domani, domenica 12 ottobre, per rivedere le avventure dei concorrenti e delle concorrenti alle prese con gli scherzi della sorte (e del Dottore). Ma il palinsesto Rai della serata cambia non di poco, poiché anche Ballando con le Stelle, atteso in prima serata, cambia posizione. Salta “Affari Tuoi”, il motivo e il cambio programmazione Rai. Il palinsesto di Rai 1 cambia tutto stasera, sabato 11 ottobre. A condizionarlo è la partita della Nazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

