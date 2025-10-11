Affari Tuoi non va in onda stasera 11 ottobre Ballando con le Stelle slitta
Affari Tuoi non va in onda sabato 11 ottobre: Rai 1 cambia la programmazione per trasmettere la partita della Nazionale. Proprio così, i fan de “i pacchi” dovranno attendere la giornata di domani, domenica 12 ottobre, per rivedere le avventure dei concorrenti e delle concorrenti alle prese con gli scherzi della sorte (e del Dottore). Ma il palinsesto Rai della serata cambia non di poco, poiché anche Ballando con le Stelle, atteso in prima serata, cambia posizione. Salta “Affari Tuoi”, il motivo e il cambio programmazione Rai. Il palinsesto di Rai 1 cambia tutto stasera, sabato 11 ottobre. A condizionarlo è la partita della Nazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: affari - tuoi
RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”
SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI
AFFARI TUOI: DATA DI INIZIO E IL NUOVO PACCO DEL GAME DI STEFANO DE MARTINO
Vi piace Herbert ad Affari Tuoi? #affarituoi #Herbert #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Vince “Affari tuoi”. Stefano De Martino conquista l’access prime time con oltre 5 milioni di telespettatori (5 milioni 92 mila) e il 24,5% di share. #AscoltiTv - X Vai su X
Perché stasera Affari tuoi non va in onda e quando torna la sfida con La ruota della fortuna - Stefano De Martino si prenderà una piccola pausa per cedere il posto alla partita Estonia - Secondo fanpage.it
Affari Tuoi stasera non va in onda, arriva la stop della Rai: perché e cosa vedremo al suo posto - Cambio di programmazione per Rai 1 che questa sera non vedrà il consueto appuntamento con il quiz dell’access prime time: ecco qualche dettaglio in più. Segnala libero.it