AEW | Mercedes Moné fa la storia uguagliato il primato di Ultimo Dragon

Zonawrestling.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi wrestler professionisti possono vantare i traguardi raggiunti da  Mercedes Moné  nella sua carriera, soprattutto in  AEW. Ora che ha conquistato la sua decima cintura, è arrivato anche un  cambio di nome. Mercedes Moné ha finalmente eguagliato uno dei record più celebri nella storia del wrestling: il traguardo di dieci titoli detenuti contemporaneamente, stabilito da  Ultimo Dragon  nel 1996. All’epoca, Dragon deteneva il  J-Crown, insieme ai titoli NWA World Middleweight  e  WCW Cruiserweight, raggiungendo un totale di dieci cinture prima di perderle una settimana dopo. Ora, la “CEO” ha ufficialmente raggiunto quella stessa cifra. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

