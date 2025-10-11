AEW | Mercedes Moné fa la storia uguagliato il primato di Ultimo Dragon

Pochi wrestler professionisti possono vantare i traguardi raggiunti da Mercedes Moné nella sua carriera, soprattutto in AEW. Ora che ha conquistato la sua decima cintura, è arrivato anche un cambio di nome. Mercedes Moné ha finalmente eguagliato uno dei record più celebri nella storia del wrestling: il traguardo di dieci titoli detenuti contemporaneamente, stabilito da Ultimo Dragon nel 1996. All’epoca, Dragon deteneva il J-Crown, insieme ai titoli NWA World Middleweight e WCW Cruiserweight, raggiungendo un totale di dieci cinture prima di perderle una settimana dopo. Ora, la “CEO” ha ufficialmente raggiunto quella stessa cifra. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

