AEW | Darby Allin interrompe Jon Moxley al NY Comic Con scoppia una rissa sul palco

Non si sa mai cosa la AEW abbia in serbo per attirare più attenzione su di sé. Durante il New York Comic Con 2025, Darby Allin ha interrotto il panel AEW x DC Comics davanti a fan e giornalisti. Sul palco erano presenti diverse star della della AEW, tra cui Jon Moxley. Mentre Moxley stava parlando del loro prossimo match, Allin è apparso all’improvviso e gli ha lanciato un bicchiere d’acqua in testa. I due hanno subito iniziato a scambiarsi colpi, finché Moxley non ha spinto Allin contro il fondale con i loghi di AEW e DC Comics. È stato un momento intenso, e i fan presenti sono rimasti sorpresi da questo spettacolo inaspettato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

