Aeroporto Bufo nuovo Ceo di Sogeap
Il Consiglio di Amministrazione di So.Ge.AP, la società che ha in gestione l'Aeroporto Internazionale di Parma "Giuseppe Verdi", ha nominato ieri Michele Bufo nuovo CEO con effetto immediato.Bufo, che era già entrato nel cda e succede ora nel ruolo di CEO a Carlos Criado, vicepresidente della.
