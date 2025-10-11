Aeroporti da domenica nuove regole | cosa cambia per chi viaggia

Viaggiare sarà ancora più facile e sicuro con le importanti novità da domenica 12 ottobre per tutti i cittadini provenienti dai Paesi non europei e diretti nell'area Ue: negli aeroporti entrerà infatti in funzione un nuovo sistema identificativo chiamato Ees ( Entry-Exit System ) in grado di memorizzare e archiviare tutti i movimenti in entrata e in uscita dei passeggeri per soggiorni compresi tra 90 e 180 giorni. Cos'è l'Ees. Con l'Ees, i cittadini che non fanno parte dell'Ue saranno fotografati e le loro impronte digitali saranno scansionate alla frontiera per entrare nell'area Schengen: ai viaggiatori verrà chiesto di scansionare il passaporto e potrebbe essere chiesto loro di confermare se hanno un alloggio, un biglietto di ritorno, fondi sufficienti e un'assicurazione di viaggio p medica, anche se non tutti i valichi di frontiera lo richiederanno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

