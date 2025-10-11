Aeroporti da domenica nuove regole | cosa cambia per chi viaggia
Viaggiare sarà ancora più facile e sicuro con le importanti novità da domenica 12 ottobre per tutti i cittadini provenienti dai Paesi non europei e diretti nell'area Ue: negli aeroporti entrerà infatti in funzione un nuovo sistema identificativo chiamato Ees ( Entry-Exit System ) in grado di memorizzare e archiviare tutti i movimenti in entrata e in uscita dei passeggeri per soggiorni compresi tra 90 e 180 giorni. Cos'è l'Ees. Con l'Ees, i cittadini che non fanno parte dell'Ue saranno fotografati e le loro impronte digitali saranno scansionate alla frontiera per entrare nell'area Schengen: ai viaggiatori verrà chiesto di scansionare il passaporto e potrebbe essere chiesto loro di confermare se hanno un alloggio, un biglietto di ritorno, fondi sufficienti e un'assicurazione di viaggio p medica, anche se non tutti i valichi di frontiera lo richiederanno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: aeroporti - domenica
Aeroporti, cambiano le regole per viaggiare in Europa da domenica 12 ottobre: cos'è il sistema EES e come funzionano i nuovi controlli
In questa puntata di Start parliamo delle nuove regole per viaggiare, valide per gli extra-Ue, al via da domenica negli aeroporti europei; dopo l’assegnazione del Nobel per la pace, andiamo a scoprire la figura politica di María Corina Machado, leader dell’opp - facebook.com Vai su Facebook
Aeroporti, al via da domenica nuove regole per viaggiare in #Europa: cosa cambia e dove - X Vai su X
Aeroporti, al via da domenica nuove regole per viaggiare in Europa: cosa cambia e dove - Leggi su Sky TG24 l'articolo Aeroporti, al via da domenica nuove regole per viaggiare in Europa: cosa cambia e dove ... Si legge su tg24.sky.it
Aeroporti, cambiano le regole per viaggiare in Europa da domenica 12 ottobre: cos'è il sistema EES e come funzionano i nuovi controlli - Da domenica 12 ottobre prenderà il via una delle più grandi rivoluzioni nel sistema dei controlli di frontiera europei. msn.com scrive