Aeroporti cambiano le regole per viaggiare | cosa bisogna sapere
– Niente più timbri, sorrisi forzati agli sportelli o code interminabili al ritorno da un viaggio. Da domenica 12 ottobre, chi varcherà i confini europei troverà un sistema completamente nuovo ad attenderlo: telecamere, scanner e riconoscimenti facciali. È la rivoluzione dell’ EntryExit System (EES), il progetto con cui l’Unione Europea manda in pensione il vecchio timbro cartaceo e inaugura l’era dei controlli biometrici digitali. E sarà proprio l’Italia con Milano Linate, Malpensa e Roma Fiumicino a fare da apripista alla sperimentazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Aeroporti, cambiano le regole per viaggiare in Europa da domenica 12 ottobre: cos'è il sistema EES e come funzionano i nuovi controlli
