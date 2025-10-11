– Niente più timbri, sorrisi forzati agli sportelli o code interminabili al ritorno da un viaggio. Da domenica 12 ottobre, chi varcherà i confini europei troverà un sistema completamente nuovo ad attenderlo: telecamere, scanner e riconoscimenti facciali. È la rivoluzione dell’ EntryExit System (EES), il progetto con cui l’Unione Europea manda in pensione il vecchio timbro cartaceo e inaugura l’era dei controlli biometrici digitali. E sarà proprio l’Italia con Milano Linate, Malpensa e Roma Fiumicino a fare da apripista alla sperimentazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Aeroporti, cambiano le regole per viaggiare: cosa bisogna sapere