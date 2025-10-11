Addio timbri sui passaporti da domani parte il nuovo sistema di ingresso e uscita in Schengen
Addio timbri sui passaporti a partire da domani. Il 12 ottobre, infatti, entra in vigore il sistema informatico di ingresso e uscita nei 29 Paesi membri di Schengen. Il nuovo sistema registrerà digitalmente gli ingressi e le uscite, nonché i dati contenuti nel passaporto, le impronte digitali e le immagini facciali dei cittadini extra-Ue che viaggiano per soggiorni di breve durata negli Stati membri. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: addio - timbri
Negli aeroporti scatta l’Entry/Exit System, addio ai timbri sui passaporti: cosa cambia dal 12 ottobre per chi atterra in Europa
Passaporto, addio ai timbri: cosa cambierà adesso ai controlli
Entry-Exit System: addio ai timbri sul passaporto tra i timori per la privacy
#Schengen Addio ai timbri sui #passaporti: da domenica in vigore il nuovo sistema elettronico di ingresso e uscita nei 29 Paesi dell'area (25 UE e 4 non UE). L’applicazione sarà graduale, poi entro il 2026 sarà operativa in tutta l’Unione europea. - X Vai su X
In Italia si parte da Fiumicino, Malpensa e Linate: addio ai timbri sul passaporto, arrivano i controlli biometrici - facebook.com Vai su Facebook
Addio timbri sui passaporti, da domani parte il nuovo sistema di ingresso e uscita in Schengen - Il 12 ottobre, infatti, entra in vigore il sistema informatico di ingresso e uscita nei 29 Paesi membri di Schengen. Lo riporta gazzettadelsud.it
Addio timbro sul passaporto. Con Entry-exit system nuove regole d'ingresso nell'area Schengen - Al via un nuovo sistema digitale “per impedire ai terroristi e ai migranti irregolari di entrare illegalmente nello spazio Schengen” ... Da huffingtonpost.it