Addio Diane Keaton morta a 79 anni l’attrice premio Oscar
Si è spenta a 79 anni Diane Keaton, iconica interprete nota al grande pubblico per il suo Premio Oscar vinto grazie a Io e Annie ( Annie Hall ). Nata come Diane Hall il 5 gennaio 1946 a Los Angeles, California, scelse il cognome materno Keaton per distinguersi artisticamente. Durante una carriera che si è protratta per più di cinque decenni, ha saputo spaziare tra commedia e dramma, conquistando il pubblico con il suo stile unico e la sua presenza magnetica sullo schermo. Il momento più celebrato della sua carriera resta il ruolo in Annie Hall, film di Woody Allen del 1977, nel quale la Keaton incarnò una donna anticonvenzionale, divertente e commovente, contribuendo a ridefinire il cinema romantico con sensibilità e ironia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
