Addio all' imprenditore Mario Grizzo stroncato da un malore a 70 anni

Pordenonetoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento a 70 anni l'imprenditore pordenonese Mario Grizzo, stroncato da un malore. Fondatore dell'azienda Unika 3g srl, società specializzata nel commercio all'ingrosso di pallet e imballaggi industriali in legno, è stato un punto di riferimento del tessuto economico della provincia. Una. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

