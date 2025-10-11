Addio all' imprenditore Mario Grizzo stroncato da un malore a 70 anni
Si è spento a 70 anni l'imprenditore pordenonese Mario Grizzo, stroncato da un malore. Fondatore dell'azienda Unika 3g srl, società specializzata nel commercio all'ingrosso di pallet e imballaggi industriali in legno, è stato un punto di riferimento del tessuto economico della provincia. Una. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
