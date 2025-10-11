Addio all' imprenditore Luigi Passacantando
Tolentino, 11 ottobre 2025 – L’intera città piange l’imprenditore Luigi Passacantando. Se n’è andato ieri all’età di 75 anni. Fondatore dell’azienda Abaco Group di Tolentino (che si occupa di idee, progetti e assistenza nel mondo Horeca, per hotel, ristoranti, bar e pizzerie), è rimasto al timone per oltre quarant’anni, fino al pensionamento. A giugno, durante la cerimonia della Festa della Repubblica a Macerata, era stato insignito dell’onorificenza con il titolo di “cavaliere”. A conferirla, l’ex prefetto Isabella Fusiello con il sindaco Mauro Sclavi. “Sono contento e onorato di aver ricevuto questo riconoscimento, è stato qualcosa di inaspettato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
