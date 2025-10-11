Addio alle rughe del collo | gli alleati essenziali contro i segni del tempo
Spesso al centro delle nostre attenzioni skincare c’è il viso, ma tendiamo a trascurare una zona altrettanto delicata e rivelatrice del tempo che passa: il collo e il décolleté. Sottile e costantemente esposta, la pelle di quest’area è una delle prime a mostrare i segni dell’invecchiamento. Dalle sottili “collane di Venere” alle rughe più profonde, scopriamo perché si formano e, soprattutto, come possiamo mantenere un collo tonico e levigato più a lungo. Perché il collo invecchia (spesso prima del viso). La pelle del collo ha caratteristiche specifiche che la rendono più vulnerabile. È più sottile, ha meno ghiandole sebacee rispetto al viso e, di conseguenza, tende a essere più secca e a perdere idratazione più facilmente. 🔗 Leggi su Dilei.it
