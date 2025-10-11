Addio al timbro sul passaporto per i viaggiatori extra Ue Come funzionerà

AGI -  Impronte digitali e fotografia invece del 'vecchio' timbro manuale sul passaporto. Da domenica 12 ottobre cambiano le regole per i viaggiatori extra Ue in arrivo in 29 Paesi dell'area Ue per soggiorni anche di breve durata, fino a 90 giorni ogni 180: alle frontiere entrerà infatti in funzione il nuovo sistema digitale di ingressouscita (EES), destinato a essere implementato gradualmente nell'arco di sei mesi, fino al 9 aprile 2026. In Italia i primi test riguarderanno Roma Fiumicino, Milano Linate e Malpensa - dove già sono in funzione i sistemi per la rilevazione delle impronte digitali - con procedure gestite direttamente dalla Polizia di frontiera. 🔗 Leggi su Agi.it

