Addio al timbro sul passaporto dal 12 ottobre entra in vigore negli aeroporti l’Entry Exit System | ecco cos’è e come funziona il nuovo grande fratello delle frontiere

Una svolta tecnologica a lungo attesa, rinviata per tre anni a causa di complessità tecniche e preoccupazioni legate alla privacy, ma che ora diventa realtà. A partire da domani, domenica 12 ottobre 2025, negli aeroporti e alle frontiere esterne dell’area Schengen entra in vigore l’ EntryExit System (EES), il nuovo sistema di identificazione biometrica destinato a cambiare il modo in cui milioni di persone viaggiano verso l’Europa. L’obiettivo è velocizzare le file e aumentare la sicurezza, ma non mancano i timori per il “grande fratello” alle frontiere. Una premessa è doverosa: per i cittadini europei non cambierà assolutamente nulla, la rivoluzione riguarda esclusivamente i cittadini di Paesi terzi che non necessitano di un visto per entrare nell’Unione, come quelli provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Giappone o Brasile, per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni in un periodo di 180). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

