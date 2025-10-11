Addio al timbro sul passaporto dal 12 ottobre entra in vigore negli aeroporti l’Entry Exit System | ecco cos’è e come funziona il nuovo grande fratello delle frontiere
Una svolta tecnologica a lungo attesa, rinviata per tre anni a causa di complessità tecniche e preoccupazioni legate alla privacy, ma che ora diventa realtà. A partire da domani, domenica 12 ottobre 2025, negli aeroporti e alle frontiere esterne dell’area Schengen entra in vigore l’ EntryExit System (EES), il nuovo sistema di identificazione biometrica destinato a cambiare il modo in cui milioni di persone viaggiano verso l’Europa. L’obiettivo è velocizzare le file e aumentare la sicurezza, ma non mancano i timori per il “grande fratello” alle frontiere. Una premessa è doverosa: per i cittadini europei non cambierà assolutamente nulla, la rivoluzione riguarda esclusivamente i cittadini di Paesi terzi che non necessitano di un visto per entrare nell’Unione, come quelli provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Giappone o Brasile, per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni in un periodo di 180). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: addio - timbro
Addio al timbro sul passaporto. Come cambiano le regole per i viaggiatori extra Ue
Addio timbro sui passaporti (e code): da domani parte l'Entry-Exit System, che cos'è e come funziona
#Viaggi in aere, addio timbro per i confini #UE: scatta la rivoluzione biometrica - https://laleggepertutti.it/749318_viaggi-in-aere-addio-timbro-per-i-confini-ue-scatta-la-rivoluzione-biometrica… - #Aereo #Dogana #Europa - X Vai su X
In Italia si parte da Fiumicino, Malpensa e Linate: addio ai timbri sul passaporto, arrivano i controlli biometrici - facebook.com Vai su Facebook
Così cambia Schengen, impronte digitali e fotografia invece del 'vecchio' timbro sul passaporto - Da domenica 12 ottobre cambiano le regole per i viaggiatori extra Ue in arrivo nell'area Schengen per soggiorni di breve durata: alle frontiere entrerà in funzione il nuovo sistema digitale di ingress ... Lo riporta msn.com
Nuovi controlli alle frontiere. Impronte digitali e foto richieste per viaggiare in aereo - Dal 12 ottobre entra in vigore l'EES: addio al timbro sul passaporto, arrivano impronte digitali e foto per chi viaggia da Paesi extra- money.it scrive