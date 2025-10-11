Addio al nonno più famoso dei social L’annuncio del figlio e piange tutta l’Italia

Caffeinamagazine.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento a 96 anni Severino, l’uomo che il web aveva imparato a chiamare semplicemente “il nonno di TikTok”. Con la sua voce pacata e il suo sorriso genuino, era riuscito a trasformare piccoli frammenti di vita quotidiana in momenti di pura tenerezza, capaci di emozionare e far sorridere milioni di persone. Dietro ogni video, un pezzo della sua storia: quella di un uomo semplice, cresciuto in un’Italia diversa, fatta di lavoro, sacrifici e valori profondi, che nel mondo digitale aveva trovato un modo per continuare a donare affetto e saggezza. Classe 1930, Severino non cercava la notorietà, e forse è proprio per questo che l’ha trovata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: addio - nonno

Addio ad Alfonso Dainotti, il "nonno vigile" delle scuole di Valmadrera: aveva 75 anni

Emma Marrone dice addio al nonno Leandro, la foto sui social: “Salutami papà”

Emma Marrone, un nuovo addio. Il messaggio per l’amato nonno Leandro

Cerca Video su questo argomento: Addio Nonno Pi249 Famoso