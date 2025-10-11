Addio al nonno più famoso dei social L’annuncio del figlio e piange tutta l’Italia
Si è spento a 96 anni Severino, l’uomo che il web aveva imparato a chiamare semplicemente “il nonno di TikTok”. Con la sua voce pacata e il suo sorriso genuino, era riuscito a trasformare piccoli frammenti di vita quotidiana in momenti di pura tenerezza, capaci di emozionare e far sorridere milioni di persone. Dietro ogni video, un pezzo della sua storia: quella di un uomo semplice, cresciuto in un’Italia diversa, fatta di lavoro, sacrifici e valori profondi, che nel mondo digitale aveva trovato un modo per continuare a donare affetto e saggezza. Classe 1930, Severino non cercava la notorietà, e forse è proprio per questo che l’ha trovata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: addio - nonno
Addio ad Alfonso Dainotti, il "nonno vigile" delle scuole di Valmadrera: aveva 75 anni
Emma Marrone dice addio al nonno Leandro, la foto sui social: “Salutami papà”
Emma Marrone, un nuovo addio. Il messaggio per l’amato nonno Leandro
Emma Marrone dice addio all'amato nonno Leandro. Il suo toccante messaggio, nel ricordo del padre Rosario. Vai su Facebook
Lutto per Emma Marrone: addio al nonno Leandro - News - X Vai su X