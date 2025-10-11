Addio ad Alberto Gianoli aveva quarant’anni
Un malore improvviso ha posto fine troppo presto, a soli 40 anni, all’esistenza terrena di Alberto Gianoli (foto), giornalista oltre che insegnante di religione oltreconfine, a Poschiavo, dove era "maestro", così lo chiamavano i suoi ragazzi, molto apprezzato. Ieri avrebbe dovuto raggiungere Gallivaggio per la Messa officiata dal vescovo in occasione della memoria liturgica dell’Apparizione di Maria, ma i colleghi che lo stavano aspettando, non ricevendo risposte né alle telefonate né ai messaggi inviatigli, hanno cominciato a preoccuparsi. Purtroppo la peggiore delle ipotesi si è rivelata reale: Gianoli è stato trovato nel suo appartamento di Sondrio già senza vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
