Un malore improvviso ha posto fine troppo presto, a soli 40 anni, all’esistenza terrena di Alberto Gianoli (foto), giornalista oltre che insegnante di religione oltreconfine, a Poschiavo, dove era "maestro", così lo chiamavano i suoi ragazzi, molto apprezzato. Ieri avrebbe dovuto raggiungere Gallivaggio per la Messa officiata dal vescovo in occasione della memoria liturgica dell’Apparizione di Maria, ma i colleghi che lo stavano aspettando, non ricevendo risposte né alle telefonate né ai messaggi inviatigli, hanno cominciato a preoccuparsi. Purtroppo la peggiore delle ipotesi si è rivelata reale: Gianoli è stato trovato nel suo appartamento di Sondrio già senza vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio ad Alberto Gianoli, aveva quarant’anni