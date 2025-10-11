Addio a una vita spezzata | Avellino si stringe nel dolore per la donna trovata senza vita al cimitero

È tornata a casa, per l'ultimo viaggio, la donna di 53 anni trovata senza vita nel cimitero di Avellino. Lavorava da anni allo stabilimento Stellantis di Pratola Serra. Le autorità hanno concluso gli accertamenti e autorizzato la restituzione della salma alla famiglia.

