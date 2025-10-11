Addio a Roberto Nardacchione mago della chirurgia ortopedica | operò anche Roberto Baggio
È morto a Padova, a 73 anni, Roberto Nardacchione, un grande ortopedico, considerato da tutti il “Re del ginocchio”: tra gli sportivi famosi finiti sotto i suoi ferri, anche Roberto Baggio. Un grande ortopedico. “ Medico stimato e professionista esemplare che ha dedicato con passione e umanità gran parte della sua vita alla nostra struttura e ai suoi pazienti “, scrive su Facebook il Policlinico di Abano in un lungo post di commiato firmato dal gruppo ospedaliero Leonardo, dalla direzione generale e dai colleghi. Leggi anche Rapina nella villa di Baggio. Colpito dal calcio di una pistola, ringrazia tutti per l'affetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: addio - roberto
Era un luminare nella cura del ginocchio: addio a Roberto Nardacchione - E' stato il fondatore dell'unità operativa del ginocchio al policlinico di Abano Terme. Riporta padovaoggi.it
Roberto Nardacchione, morto a 73 anni il chirurgo “re delle ginocchia”: aveva operato anche Roberto Baggio - Per molti era il "re del ginocchio" che ha operato anche diversi sportivi, in particolare calciatori, ... Scrive msn.com