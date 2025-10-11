Addio a padre Eugenio Barelli Un frate radicato nel Vangelo | Da sempre vicino ai giovani

di Gaia Papi " Padre Eugenio era un uomo radicato nel Vangelo e aperto al mondo". Così padre Guido Fineschi, guardiano del Santuario della Verna, ricorda padre Eugenio Barelli (nella foto), frate minore e figura amatissima della famiglia francescana, scomparso giovedì scorso nell’infermeria di Fiesole, all’età di 91 anni. Nato a Livorno nel 1934, padre Eugenio è stato per anni guardiano della Verna, il luogo dove accompagnò – con il suo stile discreto, accogliente e profondamente evangelico – la storica visita di san Giovanni Paolo II nel 1993. "Per noi – racconta padre Guido – è stato un frate benemerito per tutta la provincia, ma soprattutto per la Verna. 🔗 Leggi su Lanazione.it