Addio a padre Eugenio Barelli Un frate radicato nel Vangelo | Da sempre vicino ai giovani
di Gaia Papi " Padre Eugenio era un uomo radicato nel Vangelo e aperto al mondo". Così padre Guido Fineschi, guardiano del Santuario della Verna, ricorda padre Eugenio Barelli (nella foto), frate minore e figura amatissima della famiglia francescana, scomparso giovedì scorso nell’infermeria di Fiesole, all’età di 91 anni. Nato a Livorno nel 1934, padre Eugenio è stato per anni guardiano della Verna, il luogo dove accompagnò – con il suo stile discreto, accogliente e profondamente evangelico – la storica visita di san Giovanni Paolo II nel 1993. "Per noi – racconta padre Guido – è stato un frate benemerito per tutta la provincia, ma soprattutto per la Verna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: addio - padre
Addio a Mario Battiglia. Politico e divulgatore, “padre” del Foglietto
Addio a padre Pieroni, 60 anni a servizio della fede e dei giovani. “Una guida luminosa”
Addio a Edoardo Boncinelli, padre dei “geni architetto” e maestro della divulgazione scientifica
Addio a Pino Tilocca: l’attentato choc a Burgos, la morte del padre e le tombe profanate La bomba che uccise Bonifacio fu piazzata quando lui era sindaco del paese del Goceano. Ma lui non mollò e portò avanti il suo impegno per combattere le mafie - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Padre Fedele, il frate ultrà del Cosenza. Aveva 87 anni - È morto a 87 anni Padre Fedele Bisceglia, figura storica della città di Cosenza e della Curva Sud rossoblù. Lo riporta gazzetta.it