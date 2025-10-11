Addio a Nonno Severino il nonno più amato di TikTok

Un simbolo di allegria e dolcezza sui social. È scomparso Nonno Severino, uno dei nonni più seguiti e amati d'Italia. Aveva 96 anni e, insieme alla moglie Imma, era riuscito a conquistare il cuore di quasi due milioni di follower su TikTok, diventando una vera e propria icona del web. L'annuncio della sua morte è arrivato questa mattina, 11 ottobre, attraverso un messaggio del figlio Paolo, che ha scritto sui social: " Ciao Nonnoseverino, continua a farci divertire da lassù. Sei stato un grande esempio ". Parole semplici ma toccanti, che hanno commosso migliaia di utenti e segnato l'addio a uno dei protagonisti più autentici e genuini del mondo digitale italiano.

