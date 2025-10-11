Addio a John Lodge volto dei Moody Blues

Si è spento uno dei volti più importanti dei Moody Blues, John Lodge che vanta anche una carriera anche da solista.

Addio a John Lodge, voce e bassista dei Moody Blues: aveva 82 anni - X Vai su X

John Lodge è morto: addio al leader dei Moody Blues, aveva 82 anni. «Scomparsa improvvisa e inaspettata» - Se ne va uno dei grandi della musica british: è venuto a mancare John Lodge, autore, voce e bassista della band Moody Blues, particolarmente celebre nel corso degli anni ... Lo riporta msn.com

Addio a John Lodge, cantante e bassista dei Moody Blues - La famiglia di John Lodge ha annunciato la scomparsa del bassista, cantante e chitarrista dei Moody Blues, morto all'età di 82 anni. Scrive rockol.it