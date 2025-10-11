Addio a Diane Keaton | musa amica e amante di Woody Allen

Mondo del cinema in lutto per la scomparsa a 79 anni di Diane Keaton, la musa di tanti film di Woody Allen. Secondo quanto riporta il sito americano "People" l'attrice è deceduta in California ma non si conoscono ancora le cause. 'Io e Annie' di Woody Allen è il film che l'ha consacrata. e 'Il Padrino'. All'anagrafe Diane Hall, era nata a Los Angeles il 5 gennaio 1946. Decise di intraprendere la carriera di attrice dpo aver visto la madre vincere in il concorso locale per casalinghe "Mrs. Los Angeles". Il teatro fu il primo amore, l'esordio al cinema nel 1970. La prima parte importante ne “Il padrino” (1972), la notorietà grazie al sodalizio artistico con Woody Allen. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Addio a Diane Keaton: musa, amica e amante di Woody Allen

In questa notizia si parla di: addio - diane

Addio Diane Keaton, morta a 79 anni l’attrice premio Oscar

È morta Diane Keaton, addio all’icona di Hollywood e musa di Woody Allen

Diane Keaton è morta, addio alla leggendaria attrice

LUTTO - Addio a Diane Keaton, la star del cinema aveva 79 anni https://ift.tt/Wm6OMUr - X Vai su X

Addio a Kimberly Hébert Gregory. L'attrice statunitense, nota per i suoi ruoli in serie di successo come 'Vice Principals', 'Grey's Anatomy', 'The Big Bang Theory' e 'Better Call Saul', è morta a 52 anni. La notizia è stata confermata dall'ex marito, l'attore Chester G - facebook.com Vai su Facebook

Addio Diane Keaton: da moglie di Michael Corleone a musa di Woody Allen - La celebrità di Hollywood si è spenta all'età di 79 anni in California: una statuetta come migliore attrice e quattro nomitations agli Oscar ... Come scrive corrieredellosport.it

Addio a Diane Keaton, l'attrice musa di Woody Allen. Aveva 79 anni - Premio Oscar per Io e Annie , ha attraversato oltre cinquant’anni di cinema con eleganza e spirito anticonvenzionale. Riporta tg24.sky.it