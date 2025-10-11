Addio a Diane Keaton leggenda di Hollywood | l’attrice aveva 79 anni

È scomparsa all’età di 79 anni l’attrice statunitense Diane Keaton. Lo riferiscono i media americani, confermando il decesso in California. Al momento, la famiglia ha richiesto rispetto e riservatezza e non sono note ulteriori informazioni sulle cause della morte. Una carriera straordinaria. Nata come Diane Hall il 5 gennaio 1946 a Los Angeles, la Keaton ha adottato il cognome materno come nome d’arte e si è affermata come una delle figure più riconoscibili del cinema americano. La sua carriera è costellata di successi. Tra i ruoli più celebri quello in Annie Hall, che le valse l’Oscar come miglior attrice, oltre all’affinità artistica con Woody Allen. 🔗 Leggi su Open.online