Addio a Diane Keaton la musa di Woody Allen muore a 79 anni

Ildifforme.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ in lutto il mondo del cinema e non solo. La grande attrice Diane Keaton è scomparsa a 79 anni. La triste notizia si apprende dal sito americano People, secondo cui la star è deceduta in California ma per il momento le cause non sono ancora state rese note. Un addio del tutto inaspettato, almeno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

addio a diane keaton la musa di woody allen muore a 79 anni

© Ildifforme.it - Addio a Diane Keaton, la musa di Woody Allen muore a 79 anni

In questa notizia si parla di: addio - diane

Addio Diane Keaton, morta a 79 anni l’attrice premio Oscar

È morta Diane Keaton, addio all’icona di Hollywood e musa di Woody Allen

Diane Keaton è morta, addio alla leggendaria attrice

addio diane keaton musaAddio a Diane Keaton, l'attrice musa di Woody Allen. Aveva 79 anni - Premio Oscar per Io e Annie , ha attraversato oltre cinquant’anni di cinema con eleganza e spirito anticonvenzionale. Da tg24.sky.it

addio diane keaton musaAddio a Diane Keaton, icona del cinema e musa di Woody Allen - È scomparsa a 79 anni Diane Keaton, attrice simbolo del cinema americano, celebre per il sodalizio artistico con Woody Allen e per le indimenticabili interpretazioni nella saga de Il Padrino. Riporta news.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Addio Diane Keaton Musa