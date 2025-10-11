Addio a Diane Keaton | la diva che tra autoironia libertà e coraggio ha insegnato a Hollywood a non prendersi troppo sul serio

Vanityfair.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se ne va all'età di 79 anni una delle più grandi attrici della sua generazione. Una delle più vere e argute. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

addio a diane keaton la diva che tra autoironia libert224 e coraggio ha insegnato a hollywood a non prendersi troppo sul serio

© Vanityfair.it - Addio a Diane Keaton: la diva che, tra autoironia, libertà e coraggio, ha insegnato a Hollywood a non prendersi troppo sul serio

In questa notizia si parla di: addio - diane

Addio Diane Keaton, morta a 79 anni l’attrice premio Oscar

È morta Diane Keaton, addio all’icona di Hollywood e musa di Woody Allen

Diane Keaton è morta, addio alla leggendaria attrice

addio diane keaton divaAddio a Diane Keaton: la diva che, tra autoironia, libertà e coraggio, ha insegnato a Hollywood a non prendersi troppo sul serio - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Segnala vanityfair.it

addio diane keaton divaMorta Diane Keaton, addio alla Annie di Woody Allen: cinque film per conoscere la sua carriera - Il mondo del cinema piange una delle sue stelle più luminose e autentiche. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Diane Keaton Diva